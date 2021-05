Scontro tra un'auto e uno scooter: ragazzo di 15 anni vola a terra, portato al pronto soccorso di Torrette

ANCONA - Ancora uno scontro tra auto e scooter, momenti di grande paura quelli vissuti in via Torresi all'altezza dell'angolo con via Camerano: un ragazzo di 15 anni alla guida del suo scooter è volato a terra dopo lo schianto. Immediato l'intervento della Croce Gialla intervenuta sul posto insieme alla polizia municipale con il giovane portato all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso anche se per fortunale sue condizioni non sono gravi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA