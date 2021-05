Un altro scontro tra auto e scooter, vola a terra un ragazzo di 30 anni: portato all'ospedale di Torrette

ANCONA - Un altro incidente tra auto e scooter sulle strade del capoluogo: questa mattina intorno alle 15 schianto in via della Loggia tra un'auto e una moto con un ragazzo di 30 anni che era alla guida del suo scooter volato a terra. Momenti di paura, tempestivo l'intervento della Croce Gialla che ha portato il giovane all'ospedale di Torrette per i controlli del caso anche se per fortuna le sue condizioni non sono gravi.

