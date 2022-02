ANCONA - Un altro incidente tra auto e scooter lungo le vie del capoluogo questa mattina intorno alle 8 all'incrocio tra via Santa Margherita e via della Pergola: alla guida del ciclomotore un ragazzo di 17 anni che è volato a terra dopo lo scontro. Sul posto la Croce Gialla che ha portato il giovane al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti alle ferite riportate ad una gamba.

