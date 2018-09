Scontro auto-scooter davanti al comune: centauro di 48 anni portato in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un altro incidente tra auto e scooter: lo scontro è avvenuto intorno a mezzogiorno di fronte al comune. Immediato l'intervento della Croce Giallo con il conducente della moto, un uomo di 48 anni portato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso anche se le sue condizioni non sembrano gravi.