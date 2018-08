Scontro tra automobili Due persone portate a Torrette: sono gravi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Brutto incidente poco dopo le 12,30 in via Pontelungo con un violento scontro tra due auto. Dinamica dell'incidente ancora da mettere a fuoco, due persone sono state portate all'ospedale di Torrette in condizioni molto serie. Sul posto oltre al 118 anche i vigili del fuoco e la polizia stradale con il traffico che sta subendo ovviamente qualche rallentamento.