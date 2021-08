Scontro tra auto e moto, terribile caduta per una ragazza di 20 anni: portata a Torrette

ANCONA - Emergenze no-stop. Altro soccorso questa mattina per l'ambulanza della Croce Rossa di Ancona che subito dopo l'intervento al Passetto, è stata inviata dalla CO del 118 con un codice di massima gravità tra via del Commercio e via dell'Artigianato per uno scontro tra auto e moto.



A guidare la moto una ragazza di 20 anni anconetana che è stata sbalzata a diversi metri di distanza dal mezzo dopo l'urto con una Fiat Panda. Sul posto anche l automedica del 118, che dopo aver stabilizzato la paziente con i soccorritori della CRI, ha provveduto al trasporto in ospedale, dove è stata portata in sala emergenza per il politrauma riportato. La dinamica dell'incidente è in corso di accertamento.

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Choc al Passetto, muore in spiaggia. Inutili 45 minuti di massaggio...

© RIPRODUZIONE RISERVATA