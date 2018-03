Scontro auto-moto Giovane centauro portato all'ospedale di Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Scontro tra un'auto e una moto intorno alle 11,15 in via Primo Maggio: momenti di paura con un giovane alla guida della moto che è caduto a terra. Immediati i soccorsi con il centauro trasportato con un codice di media gravità all'ospedale di Torrette. Sul posto oltre al 118 anche la polizia stradale per ricostruire la dinamica dell'incidente.