Scontro tra due auto all'incrocio del cimitero: due ragazze di 18 e 20 anni portate in ospedale

ANCONA - Un altro incidente sulle strade del capoluogo: nel pomeriggio scontro tra due auto sulla strada Vecchia del Pinocchio all'incrocio di fronte al cimitero co due ragazze di 18 e 20 anni che sono rimaste ferite e portate grazie all'intervento della Croce Gialla di Ancona all'ospedale di Torrette per accertamenti anche se le loro condizioni non destano preoccupazione.

