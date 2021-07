Scontro tra auto e furgone all'incrocio: due persone portate all'ospedale di Torrette

ANCONA - Scontro tra un'auto e un furgone questa mattina nell'incrocio tra corso Stamira e via Marsala con l'incidente che ha creato qualche problema alla viabilità risolto velocemente grazie anche all'intervento della polizia municipale. Nell'impatto sono rimaste ferite due persone: una donna di nazionalità marocchina di 35 anni e un un uomo di 36 che era alla guida del furgone: entrambi per tutti gli accertamenti del caso sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette, le loro condizioni comunque non destano preoccupazione.

