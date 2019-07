Scontro tra auto sulla Flaminia: traffico caos e lunghe code

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Incidente tra auto, è ancora caos sulla Flaminia nella zona di Torrette.Lo schianto è avvenuto nel pomeriggio, all'incrocio con via Conca, a Torrette. Un incrocio che si rivela ancora una volta pericoloso.Una strada, ma anche di ingorghi e lunghe code verso il centro città, il porto e, nell'altro senso, verso l'ospedale e lo svincolo per autostrada A14 e Statale 76. L'incidente non ha avuto serie conseguenze per le persone coinvolte, ma ancora una volta il traffico è andato in tilt.