Scontro frontale tra auto Soccorsi cinque feriti tra cui due ragazzini

ANCONA - Scontro frontale a Gallignano, cinque feriti tra cui due minori. L’incidente è avvenuto ieri poco prima delle 14 quando, per cause in corso di accertamento, due auto sono entrate in collisione. A bordo delle macchine complessivamente cinque persone tra cui due ragazzini, uno dei quali trasportato per accertamenti al pronto soccorso del Salesi. In un primo momento lo scontro frontale aveva fatto pensare a drammatiche conseguenze soprattutto per gli ingenti danni riportati dalle due autovetture coinvolte. I feriti sono stati assistiti dall’automedica del 118 intervenuta assieme a un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona e da un’altra della Croce Gialla di Agugliano