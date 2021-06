Scontro tra due auto davanti al parco: tanta paura, cinque persone ferite

ANCONA - Tanta paura ieri sera intorno alle 22 lungo via Monte Vettore di fronte al parco Belvedere per lo scontro tra due auto; dinamica dello scontro da mettere a fuoco, cinque le persone che sono rimaste ferite. Sul posto l'automedica e la Croce Gialla quiindi anche i vigili del fuoco e la polizia stradale. Per fortuna nessuno dei feriti è in gravi condizioni dato che tutti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette con un codice di media gravità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA