Scontro tra due auto all'Arco degli Angeli: ferito e portato in ospedale un ragazzo di 27 anni

ANCONA - Scontro tra due Fiat Panda all'Arco degli Angeli all'altezza dell'incrocio con via degli Zingari: dinamica dell'incidente ancora da mettere a fuoco, sul posto la polizia muncipale mentre la Croce Gialla ha portato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette un ragazzo di 27 anni per tutti i controlli del caso anche se le sue condizioni per fortuna nonostante il brusco schianto non destano preoccupazione.

