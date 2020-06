Sconosciuto prova ad aggredire una donna: vetrina di un negozio in frantumi, lei si ferisce e lui scappa

ANCONA - Stava tranquillamente camminando intorno alle 17,15 lungo via Mamiani in zona Archi quando all'improvviso uno sconosciuto ha provato ad aggredirla. La donna - 58 anni che lavora in zona - è scappata e ha cercato rifugio in un negozio ma l'aggressore non si è fermato, nella concitazione la vetrina di questa attività è andata in frantumi con la donna che ha riportato un trauma ad una spalla e grazie all'intervento della Croce Gialla è stata portata per tutti i controlli del caso all'ospedale di Torrette. L'aggressore è fuggito, sul posto anche una volante della Questura per mettere a fuoco l'accaduto.

