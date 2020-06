Ancona, crea scompiglio al Pronto soccorso: nella borsa ha due coltelli

ANCONA - Ha creato scompiglio nelle sale del pronto soccorso di Torrette, è stato bloccato dai carabinieri che hanno poi tirato un bel sospiro di sollievo quando, nel corso della perquisizione, hanno trovato due coltelli nella borsa del balordo.

Doveva essere una mattinata all’insegna dei sorrisi e dei buoni sentimenti all’ospedale regionale, è invece finita con il brivido. Cessato l’allarme, ieri mattina attorno alle 11.30, i carabinieri della stazione di Collemarino, insieme con il personale del posto di polizia dell’Ospedale Riuniti di Ancona, hanno denunciato alla Procura della Repubblica un 49enne originario di Roma, senza fissa dimora, già gravato da numerosi precedenti di polizia.



Era lui ad aver creato scompiglio in ospedale, spezzando il clima positivo che c’era in quel frangente nel nosocomio. I fatti sono avvenuti poco dopo l’affissione del pannello donato dalle forze dell’Ordine il 2 aprile scorso al personale sanitario per ringraziarlo dell’impegno profuso nella lotta al Covid-19. Al termine della cerimonia di ieri mattina è arrivata al 112 una richiesta d’intervento per una persona molesta all’interno del Pronto Soccorso di Torrette. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Collemarino e gli agenti del posto di polizia che hanno subito individuato ed identificato il 49enne di Roma, senza fissa dimora. L’uomo si era mostrato ostile nei confronti dei sanitari ed aveva molestato le persone presenti in sala d’attesa. Il personale delle forze dell’ordine, dop o averlo reso innocuo, e non più pericoloso per le persone presenti, ha anche proceduto ad una perquisizione nei suoi confronti, trovando all’interno della sua borsa due coltelli, lunghi rispettivamente 33 cm (21 cm di lama) e 24 cm (12 cm di lama). I coltelli sono stati sottoposti a sequestro penale e nei confronti del 49enne è stata anche avanzata la proposta al Questore per l’emissione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno ad Ancona.

