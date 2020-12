Che fine hanno fatto i leoni romanici? "Chi l'ha visto" indaga sulla scomparsa delle due sculture

ANCONA - Che fine hanno fatto i leoni di epoca romanica che fino agli anni ‘30 si trovavano a ornamento dell’ex chiesa di Sant’Agostino? Se lo è chiesto anche la trasmissione “Chi l’ha visto?” che sul proprio sito ha pubblicato un videoannuncio per favorire le ricerche delle due statue, realizzate in marmo rosso di Verona, alte 58 cm e lunghe 66 cm.

Del caso si stanno occupando i carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Ancona sin dal 2015, quando fu presentato un esposto in Procura sulla scomparsa dei due leoncini che negli anni ‘30 furono spostati nella chiesa di Santa Maria della Piazza e, dopo il terremoto del 1972, furono esposti sui due lati dell’androne del palazzo della Soprintendenza in piazza del Senato. Con l’inizio dei lavori di pavimentazione nel 1987, i due leoncini, simili a quelli stilofori che si trovano all’ingresso della cattedrale di San Ciriaco, sparirono misteriosamente nel nulla. Nessuno, però, denunciò il furto e si persero le tracce delle due opere romaniche, cadute nel dimenticatoio fino a quando un gruppo di studiosi e appassionati nel 2015 decise di attivarsi, presentando un esposto in Procura. I leoncini sono stati inseriti nella banca dati delle opere d’arte smarrite e adesso la speranza è che, grazie anche all’interessamento della redazione di “Chi l’ha visto?”, qualcuno possa fornire indizi utili per il loro ritrovamento.

