Ancona, era scomparsa da due mesi: 40enne ritrovata a Pisa in stato confusionale

ANCONA - Era scomparsa due mesi fa da Ancona: donna di quaranta anni ritrovata in stato confusionale alla stazione ferroviaria di Pisa.

E' stata la Polfer, ieri, a notarla alla stazione di Pisa San Rossore: camminava smarrita vicino ai binari, gli agenti l'hanno accompagnata nei loro uffici per ristorarsi. Era stata la famiglia a denunciare la scomparsa della donna, ma fino ad oggi le ricerche non avevano dato alcun esito. I genitori sono accorsi a Pisa per riaccompagnare la donna a casa.

