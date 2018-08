Si scolano una bottiglia di Vecchia Romagna poi danno in escandescenze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Serata movimentata quella di ieri con i carabinieri e la Croce Gialla che sono intervenuti intorno alle 20 sulla spiaggia di Palombina, tra il primo e il secondo cavalcavia con due bengalesi che dopo aver svuotato una bottiglia di Vecchia Romagna hanno creato un po' di caos. Entrambi sui 30 anni, specie uno ha perso il controllo e tra un tuffo in acqua e qualche capriola sulla sabbia ha iniziato a dare in escandescenze. Non è stato facile fermarli, entrambi sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette.