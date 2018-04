Scivola dalla scala appoggiata all’albero: tanta paura per una 68enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Aveva appoggiato la scala all’albero del suo giardino e salito alcuni gradini, quando all’improvviso ha perso l’equilibrio ed è caduta a terra. Paura ieri pomeriggio in via Urbino per una donna di 68 anni. L’allarme alla centrale operativa del 118 è scattato verso le 14 quando è arrivata al telefonata dell’infortunio in giardino della donna. In via Urbino è stata inviata un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona che, dopo le prime cure sul posto, ha provveduto a trasportare la donna al pronto soccorso di Torrette dove è stata sottoposta a tutti gli accertamenti per vautare l’entità delle lesioni riportate a seguito della caduta dalla scala. Da quanto è stato accertato la 68enne aveva appoggiato la scala all’albero.