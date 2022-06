Scippo e furto in negozio: i passanti fermano il giovanissimo ladro, vigili e carabinieri lo salvano dal linciaggio

ANCONA - Porbabilmente, alla fine, ha benedetto l'arrivo di carabinieri e polizia locale: l'incontro con la folla inferocita infatti rischiava di costargli carissimo. Si tratta di un ragazzzino, che questa mattina, poco prima di mezzzogiorno, ha scippato una borsa ad una cliente di un negozio in corso Garibaldi, ad Ancona, cercando di scappare anche con qualche vestito afferrato al volo. Ma la fuga versoo piazza Cavour del giovanissimo, che secondo i primi riscontri era con due coetanei, è stata interrotta subito, ed in maniera brusca, da alcuni passanti. La situazione ha rischiato di degenerare in una sorta di linciaggio, ma per fortuna l'arrivo di carabinieri e vigili urbani ha rasserenato gli animi.

16:08

