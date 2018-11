Scippatore seriale di anziane: â€‹il pm chiede nove anni di carcere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Secondo l’accusa prendevano di mira le vecchiette a passeggio per la città per strappare le collanine d’oro che tenevano al collo. Uno scippatore, il dominicano Cesar Alexander Marte Fernandez, era stato arrestato nel giugno 2017. Per lui la condanna è stata decisa con un rito alternativo: 4 anni e 4 mesi il patteggiamento stabilito dal gup per i reati di rapina, furto aggravato e autoriciclaggio.Il presunto complice dello straniero, il 47enne anconetano Massimo Bruschi, era stato invece braccato dalla Squadra Mobile un anno fa e portato a Montacuto con le stesse accuse mosse allo straniero. L’uomo, che nel frattempo è stato scarcerato per essere collocato ai domiciliari, ha deciso di giocare le sue carte a dibattimento, davanti al collegio panale presieduto dal giudice Masini. Rischia però di subire il doppio della pena di Fernandez. Ieri, il pm Daniele Paci ha chiesto per il 47enne - difeso dall’avvocato Giacomo Curzi - una condanna a 9 anni e mezzo di reclusione. Non è stata emessa sentenza. Il verdetto verrà reso noto dai giudici il prossimo 21 novembre.