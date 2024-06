ANCONA Il lato positivo: il raduno europeo delle Harley Davidson a Senigallia è stato un successo tale da sconfinare e toccare anche la nostra città. Tanto che negli ultimi tre giorni centinaia di motociclisti hanno soggiornato negli hotel della Dorica, invadendo strade, bar e ristoranti. Per la gioia degli imprenditori dell’accoglienza. Il lato più ombroso deriva da una riflessione. Ovvero, che nel weekend appena trascorso Ancona ha di fatto vissuto di luce riflessa per meriti dei suoi vicini di casa.

Il palinsesto

Fuori dai confini: il festival a Servigliano, il Summer Jamboree, il tour estivo di Rds. Qui, due date all’anfiteatro targate Popsophia e tre appuntamenti in musica (per ora, è bene specificarlo) alla maxi arena del porto antico. È abbastanza per un capoluogo dorico? «Lo ripeto come un mantra: servono eventi di portata internazionale, che ad oggi mancano. Iniziative che rendano Ancona riconoscibile e attrattiva» dice Lorenza Castellani, titolare del Grand Hotel Passetto, albergo che si è riempito con gli appassionati delle Harley, arrivati anche dalla Finlandia. «Un appuntamento riuscitissimo - continua l’imprenditrice - sarebbe bello se si riuscisse ad organizzare anche qui eventi di tale portata. Senigallia ha il Summer, a Pesaro c’è ora la mostra di Marina Abramovic e ogni anno organizza il Rossini Opera Festival». Il richiamo di turisti è enorme. L’auspicio è un po’ quello di tutti gli esponenti del settore: «Dovremmo puntare su un format, investire, entrare in un circuito e farci riconoscere. Ancona si deve far scoprire». La location potenziale c’è già: «La Mole - ne è convinta Castellani - ha la capacità di riuscire ad attrarre. Il nodo non è dato dalla stagione estiva. «In questo periodo il trend è sempre positivo, perché ci sono turisti che vengono per scoprire la Riviera del Conero, altri per lo shopping negli spacci commerciali. Il punto è che serve destagionalizzare, perché la città deve vivere tutto l’anno». I motociclisti innamorati del rombo delle Harley si sono visti anche al Grand Hotel Palace. «Per organizzare un evento come quello di Senigallia ci vuole tempo e programmazione» dice Michele Bernetti, titolare della struttura con l’affaccio su lungomare Vanvitelli. «Sono iniziative enormi. Certo, bisognerebbe intercettarle, perché Ancona le potenzialità le ha tutte. Vorremmo tutti degli eventi di spessore, ma non si fanno dall’oggi al domani. Vanno pensati sul lungo termine».

Il futuro

Pensando al breve raggio: «Abbiamo avuto prenotazioni per gli appuntamenti di Popsophia che si terranno tra poco (21 e 22 giugno, ndr) all’anfiteatro». E addirittura al 2025: «Sono contento - conclude Bernetti - si siano organizzati qui due eventi di richiamo internazionale, i Campionati sportivi universitari ed Erasmus Generation Meeting. Sono previste migliaia di presenze». «Con il raduno delle Harley la nostra struttura ha registrato il sold out - afferma Eugenio Gallo di Gest Group, che gestisce l’Hotel City -. Devo dire che tutte le manifestazioni che si organizzano, anche nel circondario, portano prenotazioni. Lo abbiamo visto con il Natale e le fiere. C’è movimento sia per il comparto business, che per quello turistico». Ecco, gli eventi funzionano. Se fossero di prima mano e spalmati su un arco temporale maggiore forse funzionerebbero ancora di più.