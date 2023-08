ANCONA «Non sono un cestino, rispettami». Il cartello con scritta rossa che risalta sullo sfondo bianco, spunta da una delle tante fioriere di dubbio gusto che costellano corso Garibaldi. Fioriere peraltro spesso scambiate per pattumiere, dato che vi si trova dentro un po’ di tutto: dai mozziconi di sigaretta alle cartacce, passando per bottiglie e rifiuti vari. E una è anche incerottata dai nastri rossi e bianchi, in paziente attesa di un intervento di ripristino. Siamo nel cuore pulsante del centro cittadino, eppure il decoro sembra proprio non riuscire ad avere dimora in quello che dovrebbe essere il biglietto da visita del capoluogo.

Basta fare una passeggiata lungo il corso per rendersene conto. E allungandosi su piazza Cavour si inciampa sulle transenne di un cantiere accampate lì da mesi. Durante la campagna elettorale, il sindaco Daniele Silvetti ha fatto del decoro il suo cavallo di battaglia e ora è tempo di dare seguito con i fatti alle parole dette allora. «Stiamo facendo una ricognizione delle situazioni critiche da rimettere a posto - fa sapere l’assessore al Decoro urbano Daniele Berardinelli -. Ho già incontrato tutte le associazioni di categoria che hanno messo sul tavolo le loro interessanti proposte per riportare il decoro, in particolare, su corso Garibaldi».



Le proposte



Tra queste, l’idea della Cna «che vede nei commercianti le antenne dell’amministrazione sul territorio», prosegue il titolare della delega. Commercianti-sentinella che segnalino le situazioni di degrado su cui intervenire nell’immediato per ridare al centro la dignità che merita. Perché il cuore di un capoluogo regionale non può presentarsi in questo stato. Ma corso Garibaldi non è l’unico scorcio dorico che necessita di una passata di spugna anti-degrado. Il percorso da mare a mare restituisce l’immagine plastica di una città in cui il decoro non è mai stato messo in primo piano. Ieri il Corriere Adriatico dava conto della situazione in cui versa il Passetto - location su cui si accenderanno i riflettori in uno degli eventi clou della Festa del Mare: il concerto dei Tiromancino - con il Monumento dei Caduti sfregiato dai vandali a cadenza regolare e la pineta trascurata.



Il nodo



Ma dalla parte opposta del percorso da mare a mare, c’è un’altra situazione che andrebbe sanata: quella di piazza della Repubblica. In attesa di capire se diventerà mai il foyer a cielo aperto del teatro delle Muse, il salotto buono della città, o se resterà declassata a snodo viario soffocato dallo smog, intanto si ragiona sul togliere di mezzo i cassonetti della spazzatura che stazionano sul lato della chiesa del Sacramento. «Mi sono confrontato con AnconAmbiente - è ancora Berardinelli a fare il punto della situazione - per ragionare sulla possibilità di togliere almeno i cassonetti della carta e del vetro, sostituendoli con il porta a porta. Dobbiamo discuterne anche con i commercianti che si affacciano su piazza della Repubblica, ma stiamo lavorando a delle soluzioni».

Più difficile rimuovere i cassonetti dell’indifferenziata e dell’umido, «ma in altre città come Firenze e Venezia hanno studiato altre modalità per evitare l’impatto visivo dei cassonetti - osserva Berardinelli -. Ad esempio le colonnine dei rifiuti che emergono dal terreno. Basta prendere le idee che hanno funzionato in altri comuni e farle nostre». L’importante è che in centro si possa garantire un livello di decoro fin qui mancato, cosa che ha sfregiato l’immagine di un capoluogo di regione tanto bello quanto trascurato.