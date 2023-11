Ancona, sciarpe tricolori ai nuovi funzionari di polizia: la cerimonia alla presenza del Questore Cesare Capocasa

ANCONA In Questura ad Ancona cerimonia di consegna delle sciarpe tricolore ai neo funzionari della Polizia di Stato. I vice Commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato, nominati a decorrere dal primo gennaio 2023, hanno ricevuto le sciarpe tricolori dal Questore, Cesare Capocasa

I nuovi funzionari

I Commissari, in divisa ordinaria ad eccezione del Commissario Bertini poiché in quiescenza, erano tutti già appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato ed in servizio presso i diversi Uffici della Questura, nei diversi Uffici delle specialità e nei Commissariati della Provincia. Sono: Marco Cingolani, Enrico Pizi, Roberto Quargnal, Dante Ciarafani, Antonella De Leo, Paolo Bertini, Fabiano Arcangeli.