Schianto sulla strada del monte motociclista ricoverato a Torrette

ANCONA - Grave incidente stradale sulla provinciale del Conero all'altezza della Vedova. E' rimasto ferito un motociclista che gli operatori del 118 hanno trasportato all'ospedale regionale di Torrette con un codice di alta gravità. La polizia locale di Ancona sta lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La strada del monte Conero, come viene chiamata la provinciale, oggi è particolarmente affollata. Tantissimi coloro che la percorrono per raggiungere Portonovo, oggi presa d'assalto nonostante le condizioni meteo non bellissime, e Sirolo e Numana, dove si sono affollati turisti provenienti da tutta Italia.