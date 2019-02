Schianto in sella allo scooter: ​padre e figlio finiscono all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Auto contro scooter ieri sera attorno alle 19,30 all’incrocio tra via Bocconi e via Vallemiano, non distante dal deposito della Conerobus, un incrocio ad alto rischio. Ad avere la peggio padre e figlio rispettivamente di 61 e 32 anni che al momento dello schianto si trovavano in sella al mezzo a due ruote. Sul posto oltre all’automedica del 118 è intervenuto un mezzo della Croce Gialla di Ancona. I due feriti sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. Più gravi le condizioni del padre che per i traumi riportati in codice giallo avanzato è finito in sala emergenza. Sul posto per i rilievi di legge e la viabilità sono intervenute le pattuglie della Polizia municipale con gli agenti che dovranno anche accertare le cause del sinistro ed eventuali responsabilità.