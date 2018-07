Schianto nella notte tra due scooter: centauri finiscono all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Attimi di paura questa notte in corso Amendola dove per cause in fase di accertamento due scooter sono entrati in collisione. Un urto piuttosto violento con i due conducenti che poi sono finiti in terra dopo un volo di qualche metro.Sul posto è intervenuta l'automedica del 118 un mezzo della Croce Gialla di Ancona, uno della Croce Rossa e una pattuglia del radiomobile dei Carabinieri per i rilievi di legge. Entrambi i feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette con politraumi.