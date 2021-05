Si schianta con la moto contro il guardrail: gravissimi sia il padre di 52 anni che il figlio di 14

ANCONA - Drammatico incidente poco prima delle 19 sulla variante della statale 16 nei pressi del casello dell'autostrada A14 per un motociclista di 52 anni in sella alla sua moto di grossa cilindrata insieme al figlio di 14 anni: per cause in fase di accertamento il centauro ha perso poco prima della rotatoria il controllo del mezzo che ha finito la propria corsa contro il guard rail. Un urto tremendo: immediati i soccorsi, sul posto l'automedica, la Croce Gialla di Ancona e anche quella di Camerano con padre e figlio - residenti in Abruzzo - portati all'ospedale di Torrette in codice rosso, in condizioni molto gravi.

