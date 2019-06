Schianto sotto la galleria Una persona ferita estratta dall'auto dai vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Paura ieri pomeriggio per un incidente avvenuto lungo la galleria della Montagnola. L’allarme per lo schianto avvenuto lungo la variante alla Statale 16 è scattato verso le ore 18 circa. Coinvolte due auto e le tre persone a bordo delle macchine. La squadra dei vigili del fuoco ha collaborato con il personale del 118 nell’estrazione di un ferito, traspotato poi a Torrette. Sono quindi state messe in sicurezza le macchine coinvolte. La strada è rimasta chiusa al traffico soltanto per il tempo necessario al recupero dei mezzi coinvolti.