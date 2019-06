Schianto tra un furgone e un camion carico di benzina: un ferito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Scontro tra un furgone ed un tir che trasporta benzina: un ferito all'ospedale.I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 12:15 circa sulla variante della Statale 15 Adriatica all'altezza dello svincolo per Ancona Centro per un incidente stradale tra un camion che trasportava benzina e un furgone. I mezzi si sono scontrati frontalmente per cause ancora da stabilire. La squadra del vigili del fuoco ha estratto il conducente del furgone in collaborazione con il personale sanitario: l'uomo è stato rapsortato al Pronto soccorso.