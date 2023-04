Ancona, schianto sulla Flaminia: due uomini feriti. I vigili prendono in carico il cagnolino di uno dei due

ANCONA - Paura sulla Flaminia ad Ancona per un incidente avvenuto attorno alle 13,15: il bilancio è di due uomini feriti, portati all’ospedale di Torrette. Lo schianto, avvenuto proprio davanti all’Ego Hotel, ha coinvolto due furgoni della Volkswagen, uno intestato a una ditta, l’altro di un turista svizzero (in compagnia del proprio cane, quest’ultimo illeso), che stavano viaggiando in direzione nord quando sono entrati in collisione per motivi in corso d’accertamento da parte della polizia locale: secondo una prima ricostruzione, uno dei due stava svoltando verso sinistra, per immettersi nella strada che conduce all’albergo.

I soccorsi sul posto

Subito si sono attivati i soccorsi. Sul posto, l’automedica del 118, la Croce Gialla di Ancona, i vigili del fuoco e la polizia locale. I due conducenti dei furgoni sono stati accompagnati all’ospedale con codici di media gravità. I vigili hanno preso in carico il cane del turista elvetico, in attesa di riconsegnarglielo quando verrà dimesso. Inevitabili i disagi per il traffico in un orario di punta, anche se la Flaminia è rimasta aperta in entrambe le direzioni.