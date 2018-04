Si schianta contro un albero e finisce nel fossato: ragazzo all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Violento schianto nella notte sulla Direttissima del Conero. Per cause, ancora, in fase di accertamento, un ragazzo alla guida di una Kia Rio, ha perso il controllo del proprio mezzo, che è finito contro un albero rimbalzando, successivamente, nella scarpata del lato opposto della corsia. Gli operatori giunti sul posto hanno soccorso il ragazzo affidandolo alle cure del personale del 118 e messo in sicurezza la vettura alimentata a Gpl.