Ancona, si schianta, sfonda a pugni il vetro dell'auto del rivale e lo rapina

ANCONA - Si scontra con l'auto, aggredisce l'altro conducente e lo rapina del cellulare: il raptus notturno di un 45enne è finito nella caserma dei carabinieri.

E' accaduto nella notte in via Conca ad Ancona, dove un operaio 45enne alla guida della sua auto ha urtato quella condotta da un 61enne di gugliano. Non contento è sceso dall'auto e ha affrontato il "tivale", chiuso dentro la sua: ha fracassato il vetro a pugni per poi aggredirlo fisicamente e strappargli il cellulare.

Immediata la denuncia ai carabinieri, che hanno raggiunto il 45enne a casa, arrestandolo per apina improria. E' stato ritrovato e asequestrato il cellulare rubato. L'aggredito ha riportato lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.

