Si schianta contro un palo della recinzione dopo aver perso il controllo dell'auto

ANCONA - Ha perso il controllo della propria auto e si è schiantato contro un palo della recinzione abbattendolo: immediato l'intervento della Croce Gialla in via Pontelungo di fronte all'ex stabilimento Angelini per soccorrere un uomo di 64 anni che ha riportato un trauma cranico e che per tutti gli accertamenti del caso è stato portato in codide giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia municipale.

