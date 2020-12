ANCONA - Stava percorrendo via del Castellano quando all'angolo con via Gioberti mentre andava al lavoro un ragazzo di Ancona di 26 anni oggi intorno alle 13 per cause in fase di accertamento si è schiantato contro un autobus. Completamente distrutta la sua Punto, immediato l'intervento della Croce Gialla che ha trasportato il giovane all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità. Sul posto per i rilievi la polizian municipale.

