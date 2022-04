Aggredisce un uomo che difende la nipote con un pugno, scatta il Daspo Urbano per un giovane violento

ANCONA - Un nuovo un Divieto di Accesso alle Aree Urbane emesso dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa, a seguito di una istruttoria della Divisione Anticrimine. Il provvedimento, che è stato notificato in queste ore, va a colpire un giovane, già noto alle forze dell’ordine per numerosi comportamenti antisociali e pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché da ultimo, indicato dalle parti lese come l’autore dell’aggressione con un pugno, avvenuta in Piazza Roma, ad un cittadino di origini polacche ma da tempo residente ad Ancona, che era intervenuto a difendere la nipote, vittima di un furto il 16 aprile scorso.

Al destinatario del Daspo urbano è vietato accedere per un anno ai locali e agli esercizi pubblici di corso Garigaldi, corso Mazzini, corso Stamira, piazza Cavour, piazza Roma e piazza Kennedy. Per anche il divieto di stazionare nelle vicinanze.

