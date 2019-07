Scarpe del figlio lasciate sul pianerottolo: scoppia la rissa tra le vicine di casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Erano le 22.20 di lunedì quando gli agenti delle Volanti venivano chiamati ad intervenire in un condominio nel quartiere Grazie, dove veniva segnalata una violenta lite tra condomini. Una volta arrivati i poliziotti provvedevano a dividere due donne, dirimpettaie, che erano venute alle mani.Nell’occasione gli agenti appuravano che il motivo della lite era riconducibile al fatto che una delle due donne aveva riposto nel pianerottolo di casa un paio di scarpe del figlioletto e, l’altra, accortasi di ciò, aveva suonato alla sua porta contestandole che nelle parti comuni condominiali non poteva essere lasciato nulla ed aggiungendo anche che le avrebbe prese e buttate via. Così, nonostante l’intervento dei rispettivi mariti, le due donne cominciavano ad accusarsi reciprocamente e, poco dopo, a schiaffeggiarsi e tirarsi i capelli, fino a quando non interveniva la Polizia i cui agenti riportavano alla ragione delle due contendenti.