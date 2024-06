ANCONA Le violenze sarebbero state sempre più frequenti, sfociate non solo in casa, ma anche fuori, quando i due fratelli si incrociavano per strada. L’ultimo episodio, a metà maggio: il più piccolo, 25 anni, sarebbe stato massacrato di botte dal fratello di una quindicina di anni più grande. Schiaffi e calci così forti da costringere il ragazzo a rivolgersi al pronto soccorso e non far più rientro nell’abitazione familiare.

La denuncia

È dall’ospedale di Torrette che è praticamente partita la richiesta di aiuto del 25enne, raccolta poi dai carabinieri della stazione di Collemarino. Nel giro di poche settimane, con il compendio investigativo raccolto, il gip Sonia Piermartini ha emesso nei confronti del fratello maggiore la misura cautelare del divieto di avvicinamento al 25enne. L’accusa: maltrattamenti in famiglia. Nei giorni scorsi si è tenuto in tribunale l’interrogatorio di garanzia per l’indagato, difeso dall’avvocato Giacomo Gnemmi.

Le violenze denunciate risalgono a quando i due vivevano insieme in un appartamento nella prima periferia dorica. Con loro, c’era anche la mamma. Stando a quanto raccolto dagli investigatori, il maggiore non avrebbe perso occasione di prendere di mira il più piccolo. Le botte sarebbero scaturite da un clima di tensione latente nel tempo e per futili motivi. Il 40enne, stando a quanto emerso, in più occasioni avrebbe anche cercato di colpire il familiare con una cinta o un bastone. Ci sarebbero poi state le minacce: «Tanto prima o poi ti ammazzo».

A metà maggio, l’episodio che ha spinto la vittima a sporgere denuncia. In strada sarebbe stato picchiato con calci e pugno. Il ragazzo era riuscito a fuggire, andando poi al pronto soccorso di Torrette. La prognosi: sette giorni. Da lì, la richiesta di aiuto ai carabinieri. Il 25enne, per paura del fratello, non sarebbe tornato a casa. Nel frattempo, è arrivato il provvedimento del giudice: l’indagato non deve più avvicinarsi al fratello.