Scambia l’androne per toilette poi un malore per l'alcol Ubriaco soccorso al Piano

ANCONA - Quando è scattato l’allarme questa mattina c’era un giovane che era completamente ubriaco e non riuscivano a tenerlo sotto controllo. Erano le 8,30 del giorno di Pasquetto in corso Carlo Alberto. Il 22enne originario dell’Ecuador aveva davvero esagerato con l’alcol e il suo gradi di ebbrezza alcolica era da capogiro. Tanto da fargli ballare tutto il mondo attorno, da infilare il portone del palazzo sbagliato e da pensare di essere in bagno. Invece il giovanotto con mente e riflessi annegati dall’alcol a fiumi ha fatto i bisogni fisiologici proprio sulle scale.Poi il giovane ha pure accusato un malore, strafatto com’era dalla sbornia. Al Piano sono arrivati l’automedica del 118, un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona, e pure una Volante della polizia. Gli agenti sono riusciti a far ragionare il giovane approfittando di un barlume di lucidità, e a convincerlo a farsi accompagnare all’ospedale.