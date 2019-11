Ancona, schiamazzi e ubriachi su quella scalinata: i residenti potestano, i carabinieri trovano l'hashish

ANCONA - Gente che schiamazza, si ubriaca, mangia e dorme in strada. In questa cornice di degrado non poteva mancare la droga che passa di mano in mano sulle scalette di via Lamaticci, avvolte dall’oscurità. E’ una terra di frontiera quella in cui abitano i pochi anconetani rimasti nell’area di fronte alla stazione, dove la convivenza tra etnie diverse è complessa e l’integrazione resta un sogno.

I residenti invocano più controlli perché non ce la fanno più a rinunciare al sonno per colpa di chi sfrutta una piattaforma rialzata come luogo di bivacco e di conversazione: decine di persone si ritrovano qui, finito il lavoro o la sera, per cenare e bere all’aperto, soprattutto nella bella stagione, ma anche d’inverno. Quando si ubriacano, scoppiano liti e zuffe. E guai a dirgli di fare più piano: chi ci ha provato si è sentito minacciare o si è visto lanciare oggetti alle finestre. Per fortuna le forze dell’ordine si fanno vedere, com’è successo mercoledì sera. I carabinieri della Tenenza di Falconara, hanno scelto di monitorare proprio via Lamaticci e piazza Rosselli, frequentate ogni giorno da un viavai di gente sospetta.

Nell’arco della serata sono stati identificati in tutto una ventina di ragazzi tra i 18 e i 23 anni. Sette di loro sono stati perquisiti, inclusi due amici di Castelferretti - già conosciuti dai militari. Uno dei ragazzi perquisiti, residente nel capoluogo, è stato invece trovato in possesso di una piccola quantità di hashish: è stato segnalato alla Prefettura .

