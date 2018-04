Si scaglia contro i poliziotti e li ferisce poi prende a calci l'auto di servizio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Ieri sera verso le 21.30 le Volanti sono intervenute in via Cadorna dove veniva segnalata al 113, la presenza in strada di un uomo visibilmente ubriaco e con in mano un oggetto contundente, che suonava i campanelli, gridava frasi senza senso e dava i calci al portone d'ingresso di un condominio.Immediato l'arrivo della Polizia che in pochi secondi individuava l'uomo, un anconetano di 27 anni, già conosciuto dalle forze dell'ordine, che era in evidente stato di ebbrezza e che alla vista dei poliziotti cominciava ad urlare verso di loro e a minacciarli impugnando il mazzo delle chiavi di casa nel quale era presente una lunga chiave di una porta blindata.Gli agenti si avvicinavano al soggetto avvertendolo di interrompere l'azione minacciosa ma il 27enne inveiva ancora di più aggredendo i poliziotti con calci e pugni costringendoli ad utilizzare lo strumento di difesa personale spray in dotazione all'oleoresin capsicum per poterlo fermare. Anche una volta immobilizzato l'uomo continuava nell'azione violenta tanto che riusciva a danneggiare anche l'autovettura di servizio.Vista la gravità dei fatti gli agenti, che dalla colluttazione riportavano alcune contusioni guaribili in pochi giorni, procedevano all'arresto del soggetto per violenza, resistenza e lesioni personali nei confronti di pubblici ufficiali e danneggiamento aggravato. Questa mattina il Tribunale di Ancona ha convalidato l'arresto imponendo all'uomo gli arresti domiciliari in attesa della prossima udienza.