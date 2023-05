Si scaglia contro un giovane con il collo della bottiglia di vetro rotta e lo ferisce alla schiena e all'addome

ANCONA - Ubriaco, scatena la zuffa in piazza del Papa e aggredisce un 22enne con il collo della bottiglia di vetro. Il caos è scoppiato questa notte attorno all'una e trenta. Stando a una prima ricostruzione, l'aggressore ha spintonato e lanciato delle sedie addosso al gruppetto del 22enne. Poi si è accanito contro il giovane utilizzando la bottiglia rotta. Lo ha ferito al collo, all'addome e alla schiena. È stato portato all'ospedale di Torrette dalla Croce Rossa. Non è in pericolo di vita. Indaga la questura.