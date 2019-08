E' sbarcato il turista scomparso e ritrovato in stato confusionale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - E' sbarcato ad Ancona il turista milanese che era scomparso a Durovnik, in Croazia, e che era stato ritrovato in stato confuzionale dopo 48 ore.Si tratta di un 43enne milanese che era in vacanza con un'amica: il 22 agosto scorso si era allontanato dall'ostello denza effetti personali. E' stato ritrovato, mentre vagava in stato confusionale nel centro di Dubrovnik, grazie al contributo delle pattuglie della Polizia di Stato italiane presenti in Croazia per il programma Safe Tourist Season, in cui collaborano con i colleghi croati. Oggi è sbarcato, insieme alla ragazza che lo accompagna, al porto di Ancona.