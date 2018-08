Sbarca dal traghetto con un immigrato clandestino nascosto nel bagagliaio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Sbarca al porto con un clandestino nascosto nel bagagliaio: lui finisce in carcere, il viaggiatore nascosto è rispedito al mettente.Le Fiamme Gialle di Ancona, hanno tratto in arresto il conducente di un’autovettura, al cui interno, nascosto in un doppiofondo ricavato nel bagagliaio, è stato scoperto un ventenne di origine pakistana in stato di clandestinità. Il giovane era in ottima salute nonostante avesse affrontato un viaggio di 16 ore senza mai uscire dal suo angusto nascondiglio, in carenti condizioni igieniche. Dopo le prime cure prestate dai militari, è stato affidato alla Polizia di Stato per l’esecuzione della procedura di “riammissione attiva” nel Paese ellenico, tramite l’affidamento al Comandante della nave con la quale era arrivato in Italia. Il conducente del mezzo, invece, cittadino cinquantaseienne di nazionalità greca, è stato arrestato e trasferito alla Casa Circondariale di Montacuto, con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.