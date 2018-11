Sbandato si stende sull'uscio e minaccia il titolare con una bottiglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Chiede a uno sbandato di spostarsi dalla vetrina e lui, per tutta risposta, lo minaccia con una bottiglia. Succede anche questo in piazza Ugo Bassi, dove quasi tutti i giorni commercianti e residenti sono costretti a chiamare le forze dell’ordine perché temono per la propria incolumità. Le zuffe sono frequentissime.Peggio è andata, l’altro giorno, a un noto commerciante di piazza Ugo Bassi, uno di quelli assistiti dall’avvocato Roberta Di Martino che ha preso in mano la situazione dal punto di vista legale. Un giovane ubriaco si è disteso davanti all’ingresso. «Gli ho chiesto di allontanarsi perché ostruiva il passaggio. Prima ha fatto lo sbruffone, ma quando gli ho detto che avrei chiamato la polizia, si è alzato e mi ha minacciato».L’ha affrontato agitando una bottiglia di vetro in mano. Alcuni presenti hanno assistito alla scena e sono intervenuti per fermarlo.