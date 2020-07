Ancona, sbanda e finisce nel fossato: ragazzo 25enne al pronto soccorso

ANCONA - Sbanda con l'auto vicino allo stadio Del Conero e finisce nel fossato: un ragazzo di 25 anni se l'è vista brutta ed è finito al pronto soccorso, ma per fortuna le sue condizioni non sono preoccupanti.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle 12,25 circa ad Ancona lungo la Strada Cameranense all'altezza dello Stadio del Conero per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento un'autovettura ha sbandato finendo nel fosso adiacente alla carreggiata. La Squadra di Ancona intervenuta con un'Autobotte ha collaborato con i sanitari del 118 per assistere il conducente dell'auto. Successivamente ha messo in sicurezza la zona dell'intervento. Sul posto anche la Polizia Municipale.

