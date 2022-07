ANCONA - Avevano programmato di fare spesa a scrocco di alcolici per un sabato sera da sballo. Ma quando sono scappati con una bottiglia di whisky nascosta sotto la giacca, all’uscita dal supermercato hanno trovato i poliziotti “guastafeste” che li hanno fermati, perquisiti e invitati a pagare la merce rubata.

Bloccati dalla polizia

Hanno evitato una denuncia perché hanno accettato di mettere mano al portafogli per saldare il debito, ma certo se la sono vista brutta 6 ragazzi, appena maggiorenni, che nel tardo pomeriggio di sabato hanno tentato il furto di una bottiglia di Jack Daniel’s al supermercato Conad del centro commerciale Conero, alla Baraccola. A notare il comportamento sospetto del gruppetto di amici è stato il personale di sicurezza che ha dato subito l’allarme quando i giovani sono scappati senza pagare.

Alcol nascosto sotto la giacca

Gli agenti delle Volanti, intervenuti sul posto, in base alla descrizione fornita dai responsabili del negozio, sono riusciti a individuare il manipolo di giovani in una via adiacente al centro commerciale. Dal controllo è spuntata fuori la bottiglia che uno di loro nascondeva sotto la giacca. Poiché si sono proposti di pagare il conto, il personale del Conad ha rinunciato a denunciarli. A proposito di alcolici, la Mole sabato sera è stata trasformata in una maxi pattumiera: decine di bottiglie di birra sono state infrante a terra o lasciate sul parapetto del pontile all’ingresso del Lazzaretto, preso d’assalto da migliaia di giovani per il concerto dei Nu Genea nell’ambito del Festival Spilla. E la colpa non è solo della carenza di cestini per l’immondizia.