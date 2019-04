Sbaglia a prendere l'autobus e aggredisce a testate il conducente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - "Scusi questo autobus va in centro?" E quando si si sente rispondere di no colpisce con una testata il conducente. Nuova aggressione choc su un autobus pubblico. E' accaduto questa mattina a Collemarino, su un autobus per studenti che serve il complesso di Monte Dago. Quando l'uomo, dall'accento meridionale, si è accorto dell'errore ha provato a prendere un altro mezzo e, non riuscendoci, ha aggredito l'autista con una testata. Il conducente ha riportato, per fortuna, lesioni lievi. Sul caso indaga la polizia intervenuta sul posto.