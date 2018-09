Sasso contro la finestra Nel condominio scoppia la lite tra due famiglie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Attimi di tensione l’altra notte in un condominio di Collemarino dove due nuclei familiari dopo una serie di liti verbali avvenute nei giorni scorsi hanno rischiato di venire alle mani. Il fatto è accaduto attorno a mezzanotte. Secondo una prima ricostruzione ad innescare il diverbio sarebbe stato un sasso lanciato contro una finestra. Urla e grida che alla fine hanno richiamato in zona le forze dell’ordine allertate da altri residenti dello stabile. Sul posto anche un mezzo della Croce Gialla di Ancona coordinato dalla centrale operativa del 118. In realtà quanto accaduto la scorsa notte non sarebbe altro che il risultato di continue tensioni all’interno del condominio tra due nuclei familiari. Due persone poco più che quarantenni, un uomo e una donna, rimasti coinvolti nel diverbio sono stati assistiti dal personale della Croce Gialla di Ancona per poi rifiutare il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette.