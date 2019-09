Sassate contro i grottaroli Banda di ragazzini braccata dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Tiravano sassate contro i grottaroli al Passetto. È successo nella notte tra venerdì e sabato. La bravata è stata interrotta dall’arrivo dei carabinieri che hanno messo in fuga la baby gang su cui sono ora in corso indagini per riuscire ad identificarla. È uno dei risultati dei controlli della Compagnia di Ancona nella giornata di venerdì quando 20 pattuglie sono state impegnate per verificare più di 150 persone e 53 veicoli. Anche in questa occasione sono state numerose le contravvenzioni per violazioni al codice della strada: nonostante le incessanti campagne di sensibilizzazione, sono ancora numerosi i comportamenti irresponsabili degli automobilisti che mettono a repentaglio la propria e altrui sicurezza. In questa occasione, sono scattate per una mancata revisione, per un incidente provocato da un eccesso di velocità e un conducente che guidava in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico quasi 6 volte superiore al consentito. Non è mancato un guidatore che ha voluto provare il brivido di attraversare un incrocio con il semaforo rosso.